Атина се изправя пред множество празни апартаменти
Автор: Илиана Пенова 15:15Коментари (0)27
Гърция предприема нови стъпки за справяне с острия си жилищен проблем, който е оставил много семейства в затруднено положение при намирането на достъпни жилища, особено в Атина и други градски центрове, пише Еkathimerini.

Асоциацията на брокерите на недвижими имоти в Атина и Атика изчислява, че около 5000 апартамента в столицата остават затворени, принадлежащи на завещания, управлявани от фондации. Състоянието им е неизвестно дори за администраторите на имотите. Министерството на финансите възобнови усилията си за каталогизиране на институции, техните активи и непотърсени наследства, подозирайки, че ценни имоти може да са скрити сред 450 000 отказа от наследство, регистрирани между 2013 и 2018 г.

Министърът на финансите Кириакос Пиеракакис заяви, че вече са идентифицирани 2000 неактивни институции и 7000 непотърсени наследства. "Първо, трябва да измерим какво имаме“, отбеляза той, добавяйки, че голяма част от това богатство остава нерегистрирано. Планът на правителството предвижда централен надзорен орган, който да управлява активите на фондациите под единен контрол.

Някои институции притежават огромни, но недостатъчно използвани портфейли от имоти. Например, Приютът за нелечимо болни контролира приблизително 1000 актива от завещания, но много от тях остават затворени от години. Приходите от наеми са спаднали от 3,57 милиона евро през 2012 г. до по-малко от 1 милион евро през 2021 г. Властите разследват управленски практики, включително твърдения за продажби под стойността и наеми на символични суми.

Междувременно правителството настоява за данъчни стимули, за да пусне на пазара затворени имоти. Съгласно новото законодателство, собствениците, отдаващи под наем свободни имоти, ще бъдат освободени от данък общ доход върху наемите за три години. Изключенията ще се прилагат дори ако наемателите прекратят договорите предсрочно, при условие че бъде намерен нов наемател в рамките на три месеца.

Специални разпоредби позволяват и по-краткосрочни договори за наем за специфични държавни служители, като учители и лекари, без да се губят данъчни облекчения. За семейства с повече от две деца данъчните облекчения ще се прилагат за постепенно по-големи имоти, започвайки от 140 квадратни метра за три деца.

Освен това правителството разшири постепенното премахване на данъка върху недвижимите имоти ENFIA до Неа Виса в Еврос, граничен град с 1700 жители, и планира да пусне онлайн инструмент тази седмица, за да покаже на данъкоплатците печалбите им по новите данъчни групи.






