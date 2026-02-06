ЗАРЕЖДАНЕ...
Атентаторът от джамията в Пакистан "се е взривил сред молещите се"
Той добавя, че нападателят "се е взривил на последния ред всред молещите се“. Пакистанският министър на отбраната посочва, че е доказано, че нападателят, замесен в днешната експлозия, "е пътувал от и към Афганистан“.
В публикация в социалната мрежа X Хаваджа Асиф обвинява Индия, че използва "проксита“ срещу Пакистан: "Връзките между Индия и талибаните се разкриват“.
"Държавата ще отговори на тази опресия с пълна сила“, добавя той.
Асиф не предоставя доказателства или допълнителни подробности, свързващи атаката с Афганистан или Индия.
Според полицията експлозията все още се разследва и все още "не е определена вината".
Пакистан обвини талибанското правителство на Афганистан, че укрива милитаризирани групи, които след това атакуват Пакистан, твърдение, което то опровергава.
Границата между двете страни е затворена след вълна от смъртоносни сблъсъци, което блокира ключови търговски пътища.
