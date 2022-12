Атаката срещу руската стратегическа авиация в Енгелс не е причинила щети

© В руската авиобаза Енгелс не са открити явни щети в резултат на предполагаемите атаки с дронове на 26 и 29 декември. В същото време активността на руската авиация в града значително е намаляла, съобщава американското военно издание The Drive, публикувайки спътникови снимки на The War Zone.



В петък Москва потвърди информацията, че базата на руската стратегическа авиация е била атакувана от дрон за трети път за месец и втори път за седмица.



Въпреки това сателитните изображения, получени от The War Zone в четвъртък, не показват очевидни щети на базата, където е разположена 22-ра авиационна дивизия на тежките бомбардировачи.



Въпреки че и двата типа участваха във войната срещу Украйна, особено през последните месеци, когато Руската федерация засили ударите си по енергийната инфраструктура на Украйна, сателитните снимки показват значително намаляване на руската въздушна активност в Енгелс.



Анализаторите отбелязват, че новите сателитни изображения на военновъздушната база Енгелс показват, че повтарящите се украински опити да ударят военновъздушната база, както и настъпването на студено време, изглежда са довели до значително намаляване на активността. В базата има 11 бомбардировача, което е по-малко от 26-29 ноември.



В допълнение, скорошният снеговалеж в Енгелс също показва бездействието на някои самолети. Докато пет Ту-95 са видимо почистени от лед и стоят на разчистени площи и пътеки за рулиране, останалите четири остават покрити със сняг.



Останалите два бомбардировача Ту-160 също изглеждат покрити със сняг, въпреки че поне един от тях показва признаци, че перона му е почистен от сняг, вероятно за да позволи безопасен достъп до пътеките за рулиране.



По този начин не се наблюдават очевидни щети след евентуални украински атаки срещу обекта на 26 и 29 декември, но между намаляването на въздушното присъствие и инсталирането на нови защитни бариери Русия изглежда се опитва да смекчи постоянната заплаха за своите бомбардировачи.



Припомняме, че през нощта на 26 декември две експлозии бяха чути на летището в руския Енгелс.