Times of Malta.
Властите в емирството на Абу Даби заявиха, че все още се борят с пожара в нефтено находище ''Шах''. Не се съобщава за пострадали.
Нефтеното находище ''Шах'', разположено на 230 километра южно от град Абу Даби, има производствен капацитет от приблизително 70 000 барела суров петрол на ден, според държавния енергиен гигант на ОАЕ ADNOC.
Междувременно в Ирак властите съобщиха за пожар в хотел в Багдад, ударен от дрон, очевидно насочен към посолството на САЩ.
Няма пострадали и при двете атаки.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.