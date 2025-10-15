ЗАРЕЖДАНЕ...
|Астрономите са притеснени: Задава се мощна магнитна буря
Макар че нито едно от тях не изглежда свързано с изключително мощна слънчева буря, комбинираният им ефект може да доведе до засилена геомагнитна активност през следващите дни.
Прогнози за геомагнитна буря
Според прогнозите на Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ (NOAA), изхвърлената слънчева плазма се очаква да достигне Земята между 16 и 17 октомври. Моделите предвиждат геомагнитна буря от клас G1 до G2, която може да предизвика ярки полярни сияния в по-високите географски ширини, както и леки смущения в комуникациите и навигационните системи, пише meteobalkans.
Необичайното слънчево петно AR4246
Слънчевото петно AR4246 привлича вниманието на учените със своята големина и нестабилност. В рамките на кратък период то се е разраснало до едно от най-големите петна в 25-ия слънчев цикъл.
Данни от Слънчевата динамична обсерватория на NASA (SDO), заснети на 14 октомври, показват, че петното има смесено магнитно поле – явление, което се наблюдава изключително рядко. Обикновено слънчевите петна имат проста двуполюсна структура, наподобяваща обикновен магнит. За разлика от тях, AR4246 показва хаотична конфигурация с множество магнитни полюси, което го прави потенциално по-активно и опасно.
Потенциал за силни слънчеви изригвания
Учените предупреждават, че сложната магнитна структура на AR4246 може да доведе до освобождаване на огромно количество енергия под формата на мощни слънчеви изригвания (solar flares). Когато противоположните магнитни полярности се сближат, те могат да предизвикат изригвания от клас X (X-flare) – най-мощните в слънчевата класификация.
Според прогнозите има вероятност от такова X-клас изригване около 14–15 октомври, което може временно да засегне радиокомуникациите и спътниковите системи, ако е насочено към Земята.
Какво да очакваме през следващите дни
Макар че текущите изхвърляния на маса не се очаква да причинят сериозни щети, геомагнитната активност на Земята ще се повиши. Това означава, че любителите на астрономията и наблюдателите на небесни явления могат да очакват по-интензивни полярни сияния в районите с по-висока географска ширина.
Междувременно астрономите ще продължат да следят внимателно развитието на слънчевото петно AR4246 и неговото поведение през следващите дни, тъй като то остава един от най-активните региони на Слънцето в момента.
