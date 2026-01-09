Mirror.
Прокуратурата е посочила риска от бягство като основание за тази мярка, съобщава уебсайтът "24heures“.
Френската телевизия BFM също потвърди от осведомени източници, че управителят на бар "Le Constellation“ в Кран-Монтана, където е възникнал пожарът, е задържан.
40-годишната му съпруга Джесика Морети също е обект на официално разследване. Френската двойка е изправена пред обвинения в убийство по непредпазливост, телесна повреда по непредпазливост и палеж по непредпазливост и вече е била извикана за разпит, след като 40 души, повечето от тях тийнейджъри, бяха убити, а 116 бяха ранени при пожара.
Прокурорите прекараха петъка в разпит на двойката за пожара в бара им в луксозния ски курорт Кран-Монтана на 1 януари.
Затвореното изслушване се проведе, докато Швейцария обяви национален ден на траур за загиналите и за 116 други, получили тежки изгаряния при трагедията.
Семейство Морети пристигнаха в прокуратурата в Сион, столицата на кантон Вале, под полицейски ескорт в петък, като отказаха коментар, преди да влязат в сградата малко преди 8:00 часа сутринта.
Смята се, че пожарът е започнал, след като свещи или бенгалски огън са били държани твърде близо до тавана на помещението. Властите проверяват дали материалът на тавана, който е бил предназначен да изолира звука, е отговарял на разпоредбите за безопастност.
