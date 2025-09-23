ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Арестуваха мъж за насочване с лазерна показалка към хеликоптера на Тръмп
Инцидентът се е случил в събота (20 септември) вечер, след като униформен служител на "Сикрет Сървис", Диего Сантяго, е видял мъж без риза, който "говори сам на себе си и говори силно“.
"Поради липсата на осветление на тротоара, офицер Сантяго насочил фенерчето си към [заподозрения], за да го види по-добре.
Заподозреният "тогава насочил червен лазерен лъч към лицето на офицер Сантяго, очевидно в отмъщение. Червеният лазерен лъч уцелил очите на офицер Сантяго и за кратко го дезориентирал“, според изложението на фактите, подадено в съда.
Сантяго се приближил до мъжа, по-късно идентифициран като Джейкъб Самуел Уинклер, който "насочил същия червен лазерен лъч в посока на Marine One“, според жалбата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 193
|предишна страница [ 1/33 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: