Специализираната полиция е арестувала 49-годишен заподозрян, идентифициран като Мартин С., за управление на платформа за покушения в тъмната мрежа, насочена срещу бившите канцлери на Германия Олаф Шолц и Ангела Меркел. Той е обвинен в тероризъм, предава Euro News.

Специалните полицейски сили са арестували мъжа в Дортмунд за управление на платформа за наемни убийци, насочена срещу високопоставени политици и предлагаща криптовалута като награда, съобщават германските прокурори.

Заподозреният, Мартин С., е управлявал анонимния форум Assassination Politics (Политика на убийствата) от юни и е поддържал списък с повече от 20 цели, включително бившите канцлери Олаф Шолц и Ангела Меркел, според прокурорите.

Федералните власти го обвиняват в финансиране на тероризъм, подбуждане към сериозни актове на насилие срещу държавата и разпространяване на лични данни по начин, който застрашава държавата.

Заподозреният има германско и полско гражданство и е в полезрението на властите от 2020 г. заради участието си в протести срещу коронавируса, твърдят прокурорите.

Според обвинителния акт 49-годишният Мартин С. е събирал дарения в криптовалута за финансиране на наемните убийци и е публикувал инструкции за производството на експлозиви.