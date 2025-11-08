Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Арестуваха българин на летище в Лондон, оказа се грешка
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:06Коментари (0)96
© NOVA
Александър от Русе е готов да се прибере у дома след кратка екскурзия в Лондон. Точно преди полета си обаче, от летище "Станстед“ за София, младият мъж е задържан по погрешка. Причината - британските власти издирват друго лице със сходно име.

"При проверката на бордната карта и на паспорта машината започна да мига в червено и ме изведоха четирима-петима униформени. Казаха ми, че съм нарушил пробацията си, а аз дори не знаех за такава.“, разказва Александър.

Така започва близо двудневният му престой в ареста.

"Казаха ми, че няма да се кача на самолета и трябва да изчакам, за да ме отведат в съда. Подозирам, че изобщо не са проверили документите ми, а просто са ги прибрали в плика с иззетите ми вещи“, споделя още той пред NOVA.

Първото му желание е да се свърже с родителите си, но получава отказ.

"Казаха ми, че международни обаждания не се правят. Стоях там 25 часа, без да ям. Бях объркан и шокиран, мислех какво ли си представят близките ми.“

Приятелят му, който пътува с него, успява да извести семейството едва след като се прибира в България. Междувременно Александър е изправен пред съд във Великобритания.

"Питаха ме за имената и датата на раждане. Моите не съвпадаха. Видях, че издирваният човек е роден в друга година и дори се различава една буква в имената ни.“

След кратко заседание младият мъж е преместен в друго районно, където разбира и причината за объркването. Едва след повторна проверка става ясно, че задържаният няма никаква прилика с издирваното лице.

"Когато ме регистрираха, се видя, че не си приличаме. Консултираха се няколко души и всички потвърдиха. Накрая ми взеха и отпечатъци, за да се уверят.“, разказва мъжът.

След 40 часа неяснота Александър е освободен и се прибира у дома. Той обаче споделя, че ще търси обезщетение за преживяното.

"Имам посттравматичен стрес. Дори когато минавам през летища, се оглеждам дали няма да изскочи униформен. Всичко това можеше да се предотврати още на летището, ако просто бяха проверили личната ми карта.“

Семейството му се е опитало да потърси съдействие от българското посолство в Лондон, но отговор е дошъл едва след освобождаването му.

В отговор до медиите Министерството на външните работи посочи:

"Посолството на Република България в Лондон е предприело всички необходими действия, за да окаже съдействие в рамките на своята компетентност. Защитата на правата и законните интереси на българските граждани в чужбина е приоритет в работата на МВнР. Ако се докаже, че спрямо български гражданин са извършени неправомерни действия, ще бъдат предприети всички възможни мерки по дипломатически път.“






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
12:07 / 07.11.2025
Окончателно: Прекратяваме договора си с мобилния оператор без санкции, ако ни качи таксата
Окончателно: Прекратяваме договора си с мобилния оператор без санкции, ако ни качи таксата
16:47 / 06.11.2025
22-годишен пиян шофьор се заби в дърво по пътя между Банско и хижа "Вихрен"
22-годишен пиян шофьор се заби в дърво по пътя между Банско и хижа "Вихрен"
11:35 / 07.11.2025
Само една фирма иска да обновява зелена площ в близост до благоевградската градска баня
Само една фирма иска да обновява зелена площ в близост до благоевградската градска баня
10:32 / 06.11.2025
България и Северна Македония подписаха за изграждането на тунел на свързаността
България и Северна Македония подписаха за изграждането на тунел на свързаността
14:04 / 06.11.2025
Какво е "да си богат в България": През 20-те да започнеш навреме, през 30-те да купиш дом
Какво е "да си богат в България": През 20-те да започнеш навреме, през 30-те да купиш дом
13:07 / 06.11.2025
Актуални теми
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Войната в Украйна
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: