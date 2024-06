Арестуваха Джъстин Тимбърлейк

© Полицията в САЩ е арестувала Джъстин Тимбърлейк за шофиране в нетрезво състояние, пише The Sun.



Певецът е бил арестуван в понеделник вечерта в Саг Харбър, Ню Йорк, и ще се яви в съда във вторник (18 юни).



Служител на съда е потвърдил пред американската редакция на The Sun, че Джъстин Тимбърлейк ще се изправи пред съда днес.



Твърди се, че около 12:30 ч. фронтменът на NSYNC се е качил в колата си и се отправил към мястото, където е бил отседнал, но малко след като е потеглил, е бил спрян.



Източници също така са съобщили на изданието, че инцидентът е свързан с и нарушение на правилата за движение.



Попзвездата, която в момента е на световното си турне The Forget Tomorrow World Tour, за последен път изнесе концерт в Маями на 15 юни.



Арестът идва в момент, когато на Джъстин му предстоят два концерта в Чикаго тази седмица и два в Ню Йорк следващата седмица.