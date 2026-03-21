Арагчи: Решението на Стармър да разреши на САЩ, да използват британските бази за атаки по Иран, може да изложи на риск Великобритания
''По-голямата част от британците не искат да участват в тази самоналожена война, водена от Израел и САЩ срещу Иран. Пренебрегвайки собствения си народ, Стармър излага на риск живота на британци, като позволява използването на британски бази за агресия срещу Иран. Иран ще упражни правото си на самозащита'', предупреди иранският външен министър.
Изявлението му беше отговор на решението на британското правителство да позволи на САЩ да използват британските военновъздушни бази за удари срещу ирански цели, използвани за атакуване на кораби в Ормузкия проток или инфраструктурата на съседни страни. По-рано през март Обединеното кралство вече беше одобрило искане на САЩ да използва своите бази за удари по ракетни депа в Иран, които биха могли да застрашат интересите на кралството или живота на неговите граждани. Лондон обаче винаги е подчертавал, че не се говори за присъединяване на Обединеното кралство към военната операция на САЩ и Израел срещу Ислямската република.
Малко след това решение Иран изстреля две балистични ракети срещу американско-британската база "Диего Гарсия" в Тихия океан.
