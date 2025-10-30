ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Андрю е лишен от титлата "принц"
Принц Андрю ще загуби титлата си и ще се изнесе от кралската резиденция, се казва в изявление на Бъкингамския дворец.
Негово Величество днес започна официален процес за премахване на стила, титлите и почестите на принц Андрю.
Принц Андрю вече ще бъде известен като Андрю Маунтбатън Уиндзор. Неговият договор за наем на Royal Lodge към днешна дата му осигурява правна защита, за да продължи да пребивава. Вече е връчено официално известие за отказ от договора за наем и той ще се премести в алтернативно частно настаняване. Тези цензури се считат за необходими, независимо от факта, че той продължава да отрича обвиненията срещу него.
Техни Величества искат да изяснят, че техните мисли и най-голямо съчувствие са били и ще останат с жертвите и оцелелите от всякакви форми на насилие.
Андрю е получил официално известие да се откаже от договора за наем на имението си в Уиндзор, Royal Lodge.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: