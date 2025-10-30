Андрю е лишен от титлата "принц" 

© Принц Андрю ще загуби своята титла. Това съобщи BBC, позовавайки се на официално писмо от Бъкингамския дворец.



Принц Андрю ще загуби титлата си и ще се изнесе от кралската резиденция, се казва в изявление на Бъкингамския дворец.



Негово Величество днес започна официален процес за премахване на стила, титлите и почестите на принц Андрю.



Принц Андрю вече ще бъде известен като Андрю Маунтбатън Уиндзор. Неговият договор за наем на Royal Lodge към днешна дата му осигурява правна защита, за да продължи да пребивава. Вече е връчено официално известие за отказ от договора за наем и той ще се премести в алтернативно частно настаняване. Тези цензури се считат за необходими, независимо от факта, че той продължава да отрича обвиненията срещу него.



Техни Величества искат да изяснят, че техните мисли и най-голямо съчувствие са били и ще останат с жертвите и оцелелите от всякакви форми на насилие.



Андрю е получил официално известие да се откаже от договора за наем на имението си в Уиндзор, Royal Lodge.



