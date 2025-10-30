Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Андрю е лишен от титлата "принц" 
Автор: Елиза Дечева 22:06 / 30.10.2025Коментари (0)74
©
Принц Андрю ще загуби своята титла. Това съобщи BBC, позовавайки се на официално писмо от Бъкингамския дворец.

Принц Андрю ще загуби титлата си и ще се изнесе от кралската резиденция, се казва в изявление на Бъкингамския дворец.

Негово Величество днес започна официален процес за премахване на стила, титлите и почестите на принц Андрю.

Принц Андрю вече ще бъде известен като Андрю Маунтбатън Уиндзор. Неговият договор за наем на Royal Lodge към днешна дата му осигурява правна защита, за да продължи да пребивава. Вече е връчено официално известие за отказ от договора за наем и той ще се премести в алтернативно частно настаняване. Тези цензури се считат за необходими, независимо от факта, че той продължава да отрича обвиненията срещу него.

Техни Величества искат да изяснят, че техните мисли и най-голямо съчувствие са били и ще останат с жертвите и оцелелите от всякакви форми на насилие.

Андрю е получил официално известие да се откаже от договора за наем на имението си в Уиндзор, Royal Lodge.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
13:10 / 30.10.2025
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
09:40 / 29.10.2025
"Любимите" бележки, които ни оставят търговците по-витрините, често ни изкарват извън нерви
"Любимите" бележки, които ни оставят търговците по-витрините, често ни изкарват извън нерви
12:31 / 29.10.2025
Родилка в тежко състояние бе транспортирана по въздух от Благоевград до София
Родилка в тежко състояние бе транспортирана по въздух от Благоевград до София
12:32 / 29.10.2025
Внимание! Ще бъде подадено високо напрежение по реконструираната електропроводна линия "Бодрост"
Внимание! Ще бъде подадено високо напрежение по реконструираната електропроводна линия "Бодрост"
08:32 / 29.10.2025
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Актуални теми
Издирват Пепи Еврото
Зима 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Ураганът "Мелиса" връхлита Карибско море
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: