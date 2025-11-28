ЗАРЕЖДАНЕ...
Андрий Ермак подава оставка
©
Той подчертава, че иска "никой да няма въпроси към Украйна", затова обявява "рестартиране" на кабинета на президента. "От утре започват консултациия за нови назначения", посочва украинския президент.
"Русия много иска Украйна да направи грешки. От наша страна няма да има грешки. Нашата работа продължава. Нашата борба продължава. Нямаме право да не продължаваме, нямаме право да отстъпваме или да се караме. Ако загубим единството си, рискуваме да загубим всичко: себе си, Украйна, бъдещето си. Трябва да се обединим. Трябва да се държим. Нямаме друг избор. Няма да има друга Украйна. Защитаваме Украйна".
FT: Андрий Ермак, човекът който има повече власт над Украйна, дори от Зеленски
По-рано днес Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и САП (Специализирана антикорупционна прокуратура) извършиха претърсвания в резиденцията на ръководителя на президентската администрация Андрий Ермак в правителствения квартал. Ермак посочи, че той и адвокатите му оказват пълно съдействие на властите. Редица украински медии обвързаха обиските с последното интервю на Ермак, което той посочва, че Зеленски няма да подпише споразумение, което предвижда териториални отстъпки.
Още по темата
Още от категорията
/
"Животното е от Афганистан - адската дупка на земята": Тръмп нарече нелегалните мигранти заплаха за САЩ
27.11
Тръмп коментира изтеклия разговор на Уиткоф: Той трябва да "продаде" Украйна на Русия. Така работи медиаторът
26.11
Андрей Новаков: Европа се събуди и си поиска мястото. Място на масата за преговори си взимаш, ако си го заслужил - никой няма да ти го даде даром
26.11
Ливит: САЩ постигнаха огромен напредък към постигането на мирно споразумение между Русия и Украйна
25.11
Стармър: Зеленски смята, че по-голямата част от текста на мирния план на САЩ може да бъде приет
25.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Путин: Планът на САЩ за Украйна може да бъде поставен в основата ...
16:16 / 27.11.2025
Западните медии за протеста в София: 20 000 протестиращи излязоха...
11:40 / 27.11.2025
Пожарът в Хонконг отне живота на 55 души, над 270 са в неизвестно...
10:16 / 27.11.2025
Пожарът в Хонконг отне живота на 44 души, стотици са в неизвестно...
08:22 / 27.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.