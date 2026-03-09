ЗАРЕЖДАНЕ...
Андрес Ритер сменя Лаура Кьовеши на поста главен прокурор на ЕС
На 3 декември 2025 г. четиримата кандидати, включени в краткия списък за поста, участваха в сесия с въпроси и отговори с евродепутатите. След изслушването членовете на комисията гласуваха своите предпочитания, като Андрес Ритер получи най-голяма подкрепа.
Андрес Ритер е назначен за заместник европейски главен прокурор в Европейската прокуратура през ноември 2020 г. Преди това е заемал различни длъжности в прокуратурата на Германия.
Европейският главен прокурор се назначава по взаимно съгласие между Европейския парламент и Съвета на ЕС. И двете институции вече предварително са изразили подкрепата си за кандидатурата на Ритер.
Следващата стъпка е гласуване в пленарната зала на Европейския парламент през март 2026 г. Настоящият европейски главен прокурор Лаура Кодруца Кьовеши беше първият човек на този пост, след назначаването ѝ през октомври 2019 г. Нейният седемгодишен мандат изтича на 31 октомври 2026 г.
