Андрей Ковачев: Европа трябва да увеличи боеспособността си

© Вотовете на недоверие на Урсула фон дер Лайен бяха обречени на неуспех. Те бяха пропаганда за целите на крайната левица в Европейския парламент. Това каза евродепутатът от ГЕРБ в ЕНП Андрей Ковачев по NOVA NEWS.



Ивицата Газа



Той коментира бежанския поток на палестинци в Стария континент.



"Най-радикализираните дойдоха в Европа, защото ние, псевдолиберано, ги приехме и направихме една голяма грешка. В западноевропейските общества не контролират какви проповедници са в джамиите и какво говорят", заяви Ковачев.



Евродепутат каза, че трябва да има две държави - Палестина и Израел, но с ясни гаранции за сигурност за Израел.



"Не може терористични организации като "Хамас", "Ислямски джихат", хути и други да продължават да дестабилизират Близкия Изток", заяви той.



Ковачев заяви, че Европа трябва да се справя с всички геополитически кризи около нас и затова трябва да увеличи боеспособността си.



Политическата криза във Франция



Ковачев каза, че парламентът във Франция е много раздробен. Важно е доколко партиите вляво, от една страна, и в вдясно, от друга, могат да имат мнозинство, за да бъде разрешена кризата.



Според него изход от ситуацията може да бъдат предсрочни парламентарни избори.



Изборите в Чехия



Спечелилият изборите в Чехия Андрей Бабиш не е толкова ясно проруски или антиукраински, смята Ковачев. Има разлика между него и Виктор Орбан, заяви евродепутатът.



По негови думи ще е трудно в страната да се състави стабилно правителство.