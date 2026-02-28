ЗАРЕЖДАНЕ...
Анализаторът Диана Хусеин за конфликта в Близкия изток: Ако тръгнат 10 млн. души в посока Турция и Европа, не смятам, че ще можем да се справим
Според нея има място за оптимизъм, че кризата в Близкия изток ще намери дипломатическо решение.
Хусеин посочи сценариите за развитие на конфликта между Иран и САЩ. Единият включва нанасяне на удари по конкретни цели, които няма да доведат до съществени щети за Иран. Другият сценарий е за по-сериозни удари, които ще принудят Иран да отговори решително.
"Тук не става въпрос само за размяна на удари между САЩ, Иран и Израел. Една ескалация означава въвличане и на много други държави от региона. В съседен Ирак например има иракски шиитски милиции, които са остатъци от гражданската война в страната, която последва американската инвазия. Тези милиции включително и днес са заявили, че при атака срещу Иран ще се включат на негова страна. Почти няма държава на Арабския полуостров, в която да няма американски бази, така че всички те ще бъдат обект на атаки от страна на Иран и съюзниците му. Групировката "Хизбула“ в Ливан също има с какво да отговори, както и хутите в Йемен, които могат да направят плаването в района на Червено и Арабско море изключително рисково“, обясни Диана Хусеин.
По думите й Нетаняху има интерес да поддържа напрежението в Ивицата Газа и в Южен Ливан. Има интерес и от избухването на по-сериозен конфликт, защото това би гарантирало политическото му оцеляване.
"През последните дни Израел нанася непрекъснати удари по цивилни цели в Южен Ливан. Същото се случва и в ивицата Газа. Нетаняху има изгода конфликтите в региона да продължат и да не се състоят парламентарни избори в страната заради евентуална военна обстановка“, обясни международният анализатор.
Конфликт в Близкия изток би довел до огромна бежанска вълна към Турция и Балканския полуостров, смята тя.
"Скептична съм, че ние ще можем да отблъснем такава вълна. Иран е 100-милионна държава. Ако тръгнат 10 милиона души в посока Турция и Европа, не смятам, че ще можем да се справим“, добави Хусеин.
