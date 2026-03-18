Това е първата оставка на толкова високо ниво, в която Израел е пряко замесен.Оттеглянето на директора на Националния център за борба с тероризма, Джо Кент, е политическо земетресение в пълния смисъл на думата вътре в администрацията на президента Доналд Тръмп. Защо?До преди този трус се спекулираше на каква основа е взето решението САЩ да атакуват Иран. В медиите се появиха данни, че американски и британски служби, генералитетът от Пентагона са били против тази операция. Светът гледа с недоумение и очаква, че Тръмп ще извади нещо от ръкава. Това мнение изрази международният анализатор Диана Хусеин, цитирана отВече на Европа, Китай, Русия, Арабския свят и цялото земно кълбо им стана ясно, че нито има план (Б), нито Тръмп си е представял, че Иран ще отговори така, нито си е мислил, че това ще продължи повече от няколко дни.1. Кент опровергава твърденията на администрацията на президента Тръмп, че Иран е представлявал непосредствена заплаха.2. Задълбочава спора и разделението относно ролята на Израел в това да въвлече Тръмп във война с Иран.3. Потвърждава ключов въпрос, който Белият дом отрича — че съществуват дълбоки разногласия в движението "МАГА“, тоест в коалицията около Тръмп, между два основни лагера: единият подкрепя външни военни намеси, а другият се счита за автентичния носител на идеологията "Америка на първо място“.Кент беше назначен от Тръмп през февруари 2025 г. Изключително чувствителна позиция в структурите на американското разузнаване — на практика е заместник на директора на националното разузнаване Тулси Габард.Той отговаря за координацията на разузнавателните данни, както и за оценката на терористичните заплахи за сигурността — извън и вътре в САЩ — чрез всички звена на американските разузнавателни и служби за сигурност.Следователно това е човек, който има достъп до голям обем разузнавателна информация .Кент е участвал в 11 бойни мисии след атентатите от 11 септември, бил е в състава на елитните части на ЦРУ. Лоялист на Тръмп, тъкмо заради политиката му от първия мандат да премахва заплахите без да въвлича САЩ във нескончаеми войни.В писмото-оставка до Тръмп си заслужава да се обърне внимание на факта, че Кент твърди, че още в началото на мандата на Тръмп висши израелски представители и влиятелни американски медии разпространявали дезинформация, която подкопала идеята за "Америка на първо място“ и създала военнолюбиви настроения, за да тласне САЩ към война с Иран. Те го убедили, че Иран е непосредствена заплаха и че бърза атака ще донесе лесна победа. Според Кент това е същата тактика, използвана при войната в Ирак, която струва живота на хиляди американци, и подобна грешка не трябва да се повтори."Като ветеран, който е участвал в 11 бойни мисии, и като съпруг на "Златна звезда“*, загубил любимата си съпруга Шанън във война, инсценирана от Израел, не мога да подкрепя изпращането на следващото поколение да се бие и да умира във война, която не носи никаква полза за американския народ, нито оправдава цената на американските животи.“ — Джо Кент.Затова можем да кажем, че това е политическо земетресение , което без съмнение ще задълбочи вътрешните разделения — особено на фона на критиките от страна на Демократическата партия в Конгреса, за която тази война е нелегитимна, основана на подвеждаща информация и без ясна стратегия.Доказателствата за ролята на Израел във въвличането на САЩ в иранското тресавище стават все по-категорични.Това е на фона на социологически проучвания, показващи промяна в американското обществено мнение, което вече е преобладаващо в подкрепа на палестинците след безпощадната война на Израел срещу цивилното население в ивицата Газа. Сега анти-Израел настроенията се задълбочават още повече заради войната с Иран.Американският журналист, консерватор Тъкър Карлсън може да се окаже прав, че това е последната администрация в Белия дом и последните ръководители на двете партии — Демократическата и Републиканската — при които Израел ще се радва на безусловна подкрепа.Много е вероятно да последва и оставката на самата Телси Габард. Или Тръмп да я изпревари и отстрани. Припомням, че Габард беше против участието на САЩ в нападенията над Иран през юни 2025 г.*Бележка: "Gold Star husband“ (съпруг на "Златна звезда“) е термин в САЩ за съпруг на военнослужещ, загинал по време на изпълнение на служебния си дълг. Съпругата на Кент умира през 2019 г. при атентат в гр. Манбидж, Сирия.