ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Анализатор: Възможно е ЕК да поиска от България да спре подаването на газ към Сърбия
Той посочи, че Вучич направи изявление "с половин уста", че страната се е насочила към предсрочни избори. "Той е казвал това няколко пъти, но този път е възможно да се случи. Трябва да следим какво ще се случи тази тези месеци, защото санкциите срещу "Газпром" ще доведат до тежка зима и проблеми с доставката на горива. Може да гледаме римейк на югоембаргото. Сърбия е в много тежка ситуация, защото нито една от съседните страни не може да помогне с горива или ако има възможност – това ще е в много малки, недостатъчни количества", обясни още анализаторът.
Северна Македония и Европейският съюз
Анализаторът смята, че за България е безспорен успех фактът, че нашата позиция по отношение на приемането на Северна Македония в ЕС станала и позицията на Съюза. "Страната ни е в изгодно положение. Затова смятам, че към момента не е нужно да водим каквито и да е разговори към момента. Европейската комисия е достатъчно ясна – РСМ трябва да впише българите в Конституцията си като задължителна крачка към ЕС. Така че топката е в тяхното поле", допълни той.
По негови думи Мицкоски няма да направи тази крачка, имайки предвид връзките със Сърбия и Унгария. По негови думи Сърбия няма да позволи на Северна Македония и на Албания да станат членове на ЕС преди нея.
Владимиров коментира и случая с българското знаме, което беше подадено сръбската певица Цеца по време на концерт в Северна Македония. Той посочи, че подобен казус е тежка провокация за РСМ, която генерира още омраза, с което Събрия постига целта си. "Това беше сръбска операция за български лапнишарани", допълни той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 208
|предишна страница [ 1/35 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
13:46 / 03.11.2025
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
12:05 / 03.11.2025
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
09:04 / 03.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: