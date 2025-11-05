Новини
Анализатор: Възможно е ЕК да поиска от България да спре подаването на газ към Сърбия
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:52Коментари (0)64
© NOVA NEWS
Възможно е през следващата година Европейската комисия да поиска от България да спре подаването на газ към Сърбия. Това каза международният анализатор Владимир Владимиров в студиото на NOVA NEWS.

Той посочи, че Вучич направи изявление "с половин уста", че страната се е насочила към предсрочни избори. "Той е казвал това няколко пъти, но този път е възможно да се случи. Трябва да следим какво ще се случи тази тези месеци, защото санкциите срещу "Газпром" ще доведат до тежка зима и проблеми с доставката на горива. Може да гледаме римейк на югоембаргото. Сърбия е в много тежка ситуация, защото нито една от съседните страни не може да помогне с горива или ако има възможност – това ще е в много малки, недостатъчни количества", обясни още анализаторът.

Северна Македония и Европейският съюз

Анализаторът смята, че за България е безспорен успех фактът, че нашата позиция по отношение на приемането на Северна Македония в ЕС станала и позицията на Съюза. "Страната ни е в изгодно положение. Затова смятам, че към момента не е нужно да водим каквито и да е разговори към момента. Европейската комисия е достатъчно ясна – РСМ трябва да впише българите в Конституцията си като задължителна крачка към ЕС. Така че топката е в тяхното поле", допълни той.

По негови думи Мицкоски няма да направи тази крачка, имайки предвид връзките със Сърбия и Унгария. По негови думи Сърбия няма да позволи на Северна Македония и на Албания да станат членове на ЕС преди нея.

Владимиров коментира и случая с българското знаме, което беше подадено сръбската певица Цеца  по време на концерт в Северна Македония. Той посочи, че подобен казус е тежка провокация за РСМ, която генерира още омраза, с което Събрия постига целта си. "Това беше сръбска операция за български лапнишарани", допълни той.

