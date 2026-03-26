Анализатор: Търсенето на петрол ще намалява и намалява, а това ще понижи много сериозно и цените
"По-скоро не вярвам да има такава ескалация. Още повече, че това, което виждаме като разговори от страната, от която зависи разрешаването на кризата - Съедините щати, президентът Тръмп отново повтори, че между 4 и 6 седмици ще отнеме тяхната кампания“, посочи той.
"Много анализатори предричаха, че ако продължи конфликтът повече от 2 седмици, ще стигнем 180-200 долара. Нищо такова не се получава“, отбеляза Руслан Стефанов.
Според него търсенето на петрол ще намалява и намалява, а това ще намали много сериозно и цените.
"Ако българските политически лидери бяха достатъчно съсредоточени върху това да докарат европейските средства, които са определени за България, и поне още толкова от частния сектор, в икономиката на страната, ние въобще няма да усетим това увеличение на петрола, както между другото се случи и преди“, отбеляза анализаторът.
"Спомнете си кризата след 2008 година, когато имаше сериозно увеличение на цените на петрола и на горивата, и на енергоносителите, но нямаше увеличение на доходите. Тогава имаше сериозни социални протести, имаше хора, които се самозапалиха и наистина тогава ножът беше опрял до кокала. Сега нямаме този проблем“, посочи Руслан Стефанов.
"Тази криза е в доста по-малък мащаб и доста по-непряко засягаща България в сравнение с кризата в Украина, която продължава“, отбеляза още той.
Още по темата
"Европа може да се сблъска с недостиг на гориво до април": Директорът на най-голямата нефтена компания на континента алармира за последствията от войната в Иран
25.03
Още от категорията
/
Васил Велев: Даже да се реши всичко по мирен начин, проблемите в Европа няма да се решат веднага
19:12
Eдна от жертвите на Епстийн: Това се случва и днес. Той е подпомаган и защитен от най-могъщите хора в света
22.03
Британски министър: Великобритания не вижда доказателства, че Иран може да атакува Европа с ракети
22.03
Иран за ултиматума на Тръмп: Ще ударим ключова енергийна и водна инфраструктура в Близкия изток
22.03
Press TV: Техеран отхвърли предложението на Тръмп и постави пет у...
17:15 / 25.03.2026
Лагард: ЕЦБ разполага с широк спектър от възможности за справяне ...
12:45 / 25.03.2026
Българинът, доставял оръжия на картела на Ел Менчо, е екстрадиран...
11:03 / 25.03.2026
