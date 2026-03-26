Това, което видяхме като ескалиране, остана като цяло по-ниско от това, което беше при по-пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Тогава пазарите по-дълго се задържаха. Да не говорим за предходните икономически базирани 2008 години и съсветно 2012-2014 година, когато цените бяха доста по-високи на петрола. Това коментира пред bTV Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията за кризата с цените на горивата."По-скоро не вярвам да има такава ескалация. Още повече, че това, което виждаме като разговори от страната, от която зависи разрешаването на кризата - Съедините щати, президентът Тръмп отново повтори, че между 4 и 6 седмици ще отнеме тяхната кампания“, посочи той."Много анализатори предричаха, че ако продължи конфликтът повече от 2 седмици, ще стигнем 180-200 долара. Нищо такова не се получава“, отбеляза Руслан Стефанов.Според него търсенето на петрол ще намалява и намалява, а това ще намали много сериозно и цените."Ако българските политически лидери бяха достатъчно съсредоточени върху това да докарат европейските средства, които са определени за България, и поне още толкова от частния сектор, в икономиката на страната, ние въобще няма да усетим това увеличение на петрола, както между другото се случи и преди“, отбеляза анализаторът."Спомнете си кризата след 2008 година, когато имаше сериозно увеличение на цените на петрола и на горивата, и на енергоносителите, но нямаше увеличение на доходите. Тогава имаше сериозни социални протести, имаше хора, които се самозапалиха и наистина тогава ножът беше опрял до кокала. Сега нямаме този проблем“, посочи Руслан Стефанов."Тази криза е в доста по-малък мащаб и доста по-непряко засягаща България в сравнение с кризата в Украина, която продължава“, отбеляза още той.