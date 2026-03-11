По време на примирието между Израел и Ливан/Хизбула от ноември 2024 г. до разпадането му на 2 март 2026 г., са убити най-малко 331 души от израелски атаки нарушаващи примирието. Данните са на ливанското здравно министерство, публикувани от международният анализатор Диана Хусеин.Откакто Хизбула се включи в защита на Иран, от 2 март до сега са загинали над 570 души. Предимно цивилни.