|Анализ на SkyNews: Дългата международна дипломация задоволява Тръмп, но отдалечава мира
Винаги е разумно да се остави прахът да се уталожи, преди да се вземат заключения с това председателство.
Но на пръв поглед сега сме по-далеч от мира, отколкото бяхме преди две седмици.
Консенсусът, който възпрепятстваше действията тогава, беше, че Владимир Путин ще отстъпи само под максимален натиск.
Той не иска малки територии. Иска цяла Украйна да бъде унищожена и погълната от неговата голяма Русия.
За да го спрат, съюзниците се съгласиха, че е необходимо незабавно прекратяване на огъня и много по-болезнен натиск, а именно санкции, засягащи петролната му индустрия. Европейците и републиканците в Конгреса са съгласни с това.
Тръмп дава "гаранции за сигурност“ на Украйна
След това дойде Аляска и обратният завой на Доналд Тръмп. Нямаше прекратяване на огъня и нямаше по-строги санкции. Така че, по-малко натиск.
Вчерашният риалити цирк във Вашингтон не го накара да промени тази позиция, така че той - изглежда - сега остава в съюз с Путин по тези ключови въпроси.
Изглежда, че положението за съюзниците на Украйна се влошава от приемането, че ще трябва да се откаже от териториите, завзети със сила.
Те подслаждат хапчето, като казват, че разбира се, само Украйна може да реши дали да отстъпи територия или не, но сега има огромен натиск върху Зеленски да го направи.
В замяна се говори за мъгляви и неясни разговори за гаранции за сигурност. Европейските лидери се възползват от факта, че Тръмп не изключи участието на американски войски и намекна за подкрепата на САЩ за следвоенните споразумения за сигурност.
Факти за Путин
Но това е малка утеха за украинците. Те посочват, че този президент си променя мнението толкова често, колкото и чорапите му, и се отказва от ангажиментите си, дори тези, залегнали в международните договори.
Най-доброто, което може да се каже за срещата в Белия дом, е, че тя организира още подобни срещи.
Голяма част от вчерашните събития бяха фокусирани върху погалянето на егото на Тръмп. Мнозина тук биха предпочели той да бъде припомнен за няколко неопровержими факта за тази война.
На Путин не може да се има доверие. Путин иска края на Украйна. Путин ще отстъпи само под максимален натиск.
Продължителната международна дипломация може да отговаря на желанието на Тръмп за внимание, но те се опасяват, че това само ще ни отдалечи още повече от мира.
