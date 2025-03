Анализ на Sky News: Щеше ли светът да е по-мирен, ако повече жени бяха начело?

© Ако напоследък светът се чувства по-опасен, не грешите. Броят на конфликтите нараства. И от Украйна и Русия, до Израел и Газа, и Судан – общата нишка във всички тези войни е, че те се водят от мъже. Междувременно в други части на света сме виждали могъщи мъже, които размахват моторни триони за забавление.



Според данните от октомври 2024 г. само 13 от 193 държави имат жени лидери.



Ако имаше повече, нещата щяха да са коренно различни, казват хора като бившия американски президент Барак Обама.



Ще има "по-малко войни, децата ще бъдат по-добре обгрижвани и ще има общо подобрение в стандарта на живот и резултатите", смята той.



Той не е единствен. Бившият ирландски президент Мери Робинсън каза пред Sky News преди Международния ден на жената, че наличието на повече жени на върха е "необходимо“ за един по-мирен свят.



И на този ден преди 19 години бившият ръководител на ООН Кофи Анан заяви: "Никоя политика не е по-важна за предотвратяване на конфликти“ от овластяването на жените.



Жена все още никога не е свършила работата му за 80 години ООН.



Прави ли са? Отговорът е, че не само жените на върха ще трябва да се променят.



Един поглед през историята показва, че жените лидери са били също толкова, ако не и повече, "склонни да инициират конфликти“ като мъжете, според Кристофър Блеър, асистент по политика в Принстънския университет.



Те са стимулирани да действат като "железни дами“, специално за да преодолеят половите стереотипи, които ги представят като гълъбови и "по-малко компетентни“ по отношение на националната сигурност, казва той.



Само погледнете Маргарет Тачър: през 1982 г. първата жена министър-председател на Великобритания потопи 323 души до смъртта им на аржентинския военен кораб Белграно и преведе Обединеното кралство през Фолклендската война.



Или прочутият ястребов държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън, която се поколеба относно мирните преговори с талибаните, "защото се страхуваше да не бъде възприемана като стереотипно мека", казва Блеър въз основа на прозрения от своите съветници.



В днешния свят, който е "много по-свръхмъжествен“, според авторката Джослин Барнхарт, жените са подложени на натиск "да се облегнат още повече на мъжките стереотипи за лидерство“.



Джорджия Мелони, любимката на десните в Италия и първата жена лидер, избра да приеме мъжката форма на титлата си, il Presidente.



Жените също са наказвани по-сурово, ако се откажат от заплахите, установява изследването на Блеър, което ги насърчава да наливат масло в огъня, а не да го гасят.



През 2016 г. вестник The Sun приветства Тереза ​​Мей като "Маги в най-добрия й вид". Две години по-късно това я удари, че беше "мека“ по отношение на Brexit.



Хората са различни, така че зависи от жената - или мъжа



Анджела Сайни, автор на Патриарсите: Не жените имитират мъжката агресия, а по-скоро те самите са способни да бъдат агресивни.



През 1975 г. министър-председателят на Индия Индира Ганди обявява извънредно положение и репресии срещу противниците, гражданските права и пресата.



Кралицата войн Рани от Джанси поведе индийското въстание срещу британците през 1857 г., а преди нея имаше Будика и Жана д'Арк.



Затова на въпроса дали жените могат да направят света по-мирен, Сайни казва: "Кои жени имате предвид?“



Тя добавя: "Защото честно казано, ако изборът е свят, управляван от жени като Тачър и Лиз Тръс или, ако погледнем към САЩ, Марджъри Тейлър Грийн и Сара Пейлин – това не е светът, в който бих искала да живея.“



Толкова много трябва да се промени, за да се отговори на въпроса



Светът е имал толкова малко жени лидери, че е трудно да ги сравним с мъжете (въпреки че една статия установи, че кралиците в Европа през 15-ти до 20-ти век са били по-склонни да воюват, отколкото кралете).



Но само една от всеки три държави от ООН някога е имала една жена на челна позиция.



Обществото би трябвало да се промени толкова радикално, "за да ни доведе до свят, в който жените са начело, че е невъзможно да екстраполираме от това, което знаем днес, към тази хипотетична ситуация“, казва психологът Корделия Файн, която пише Patriarch Inc.



Не само за лидера



Но това, което знаем, е, че предоставянето на други форми на власт на жените прави обществата по-миролюбиви.



"Ръководството на жените не означава само жените да са "отговорни“, казва г-жа Робинсън, сега член на The Elders, която води кампания за жена начело на ООН.



Проучванията показват, че включването на повече жени в мирните процеси ги прави по-дълготрайни; в парламента води до по-ниски разходи за отбрана и при избори прави демокрациите по-миролюбиви.



И именно тези типове общества правят път за различни видове лидери.



В Нова Зеландия - класирана на четвърто място в световен мащаб за равенство между половете - скорошният премиер Джасинда Ардърн опита "много различен модел на лидерство" от агресивните си колеги, казва Джослин Барнхарт, която изследва избирателното право на жените.



"Разбира се, виждаме, че в момента нещата вървят много в обратната посока, много повече към връщане към мъжествени, агресивни, настоятелни гласове“, казва тя.



Различни проучвания от различни страни показват, че жените са по-противни на войната (дали това е природа или възпитание е друг дебат) - въпреки че това балансира, когато заплахата е непосредствена.



Г-жа Робинсън казва, че не жените са по-добри от мъжете.



То е, че "разрешаването на най-трудните предизвикателства в света изисква всички гласове, а не само тези на половината от световното население“.