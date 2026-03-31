Полицейски източници са съобщили на агенция Reuters, че името на журналиста е Шели Китлсън – американски журналист, която работи в региона.
Министерството заявява, че един заподозрян е бил арестуван и се полагат усилия за освобождаването ѝ.
Според първоначални информации тя е била отвлечена на улица "Саадун“ в центъра на Багдад, като преследването на похитителите е продължило в югозападна посока към провинция Бабил.
Според Reuters в отвличането са участвали две коли, едната от които се е блъснала, докато другата, в която се е намирала журналистката, е избягала.
Министерството на вътрешните работи съобщава още, че силите за сигурност са започнали операция за издирване на похитителите, "действайки въз основа на точна разузнавателна информация и чрез интензивни операции на място“.
Не става ясно веднага дали отвличането е свързано с войната в Иран. Иран подкрепя милициите в Ирак, а групировките са предприели атаки срещу американски бази в страната по време на продължаващата война.
