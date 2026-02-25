Proto Thema.
Рикардо Меркури, футболист в местния отбор на Поленца, участващ в регионалните аматьорски първенства, е имал жесток скандал с 53-годишната си майка Албана Кастриот, миналия петък.
Бащата на извършителя и по-големият му брат не са били в къщи по това време.
Според информация, съседи са чули виковете и са извикали полицията. Полицията е пристигнала на мястото и е установила, че Рикардо е нанесъл удари с нож на майка си.
Когато полицаите пристигнали в къщата, открили 53-годишната жена в безсъзнание в банята, в локва кръв. Рикардо вече избягал, в състояние на шок, вярвайки, че е убил майка си.
Младежът оставил мобилния си телефон и се отправил с кола до Чивитанова Марке. Там се насочил към кея и скочил в морето.
