Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Семейна трагедия се разигра в италианска провинция, когато 20-годишен албански футболист жестоко пребил майка си в деня на рождения си ден, а след това се самоубил, мислейки, че я е убил, пише Proto Thema.

Рикардо Меркури, футболист в местния отбор на Поленца, участващ в регионалните аматьорски първенства, е имал жесток скандал с 53-годишната си майка Албана Кастриот, миналия петък.

Бащата на извършителя и по-големият му брат не са били в къщи по това време.

Според информация, съседи са чули виковете и са извикали полицията. Полицията е пристигнала на мястото и е установила, че Рикардо е нанесъл удари с нож на майка си.

Когато полицаите пристигнали в къщата, открили 53-годишната жена в безсъзнание в банята, в локва кръв. Рикардо вече избягал, в състояние на шок, вярвайки, че е убил майка си.

Младежът оставил мобилния си телефон и се отправил с кола до Чивитанова Марке. Там се насочил към кея и скочил в морето.