Al Jazeera.
''Чуват се и сирени за въздушна тревога'', се казва в репортажа.
Според иракски източници на Press TV, радарната система на посолството е била ударена от дрон камикадзе.
На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна кампания срещу Иран. В отговор Иран предприема удари срещу американски военни обекти в Близкия изток и срещу израелска територия.
Тел Авив заяви, че целта му е да попречи на Техеран да се сдобие с ядрени оръжия. Вашингтон заплаши да унищожи военния потенциал на страната и призова гражданите да свалят режима. Иран изрази готовност да се защити и заяви, че в момента не вижда смисъл във възобновяването на преговорите.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.