Акушер-гинеколозите са сред най-често съдените за лекарска небрежност в Гърция
Автор: Росица Чинова 12:12
© eKathimerini
Дисертация, представена от докторант в Университета в Пирея под ръководството на двама професори, разкрива, че акушер-гинеколозите са най-често обвиняваните лекари в съдебни дела за лекарска небрежност в Гърция, съобщава изданието eKathimerini.

Анализът обхваща 660 съдебни решения от 2014 г., постановени от наказателни и административни съдилища. Данните разкриват, че 25% от случаите са свързани с акушер-гинеколози, 16,9% - с общи хирурзи, 7,5% - с кардиолози и сърдечни хирурзи, а 6,9% - с ортопеди. Една четвърт от всички дела се отнасят до случаи, свързани с бременност, раждане и следродилния период.

Проучването сочи, че в 38,8% от случаите пациентът е починал, а в 32,2% е останал с трайни увреждания. Най-много критични грешки са допуснати по време на самото лечение - в 52,4% от случаите, докато при поставянето на диагнозата грешките са 29,3%.

Зареждане! Моля, изчакайте ...






