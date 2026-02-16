СNN на 16 февруари, позовавайки се на изявление на съпругата му Лусиана Дювал, публикувано в социалните мрежи.
"За света той беше носител на награда "Оскар“ актьор, режисьор, разказвач. За мен той беше просто всичко. Страстта му към занаята му се сравняваше само с дълбоката му любов към характерите, добрата храна и човешките връзки. Във всяка от многото си роли Боб се посвещаваше на своите герои и истината за човешкия дух, който те представляваха. По този начин той ни остави нещо незабравимо и незабравимо. Благодарим ви за годините на подкрепа за Боб и за това, че ни позволихте това време и уединение да почетем неговото наследство''.
Номинираният за ''Оскар'' седем пъти актьор, ще бъде запомнен и с ролите си в "Да убиеш присмехулник“ и "Самотен гълъб“. Той печели първия си и единствен ''Оскар'' за ролята си в "Нежни милости".
Дювал е починал в неделя в ранчото си във Вирджиния.
