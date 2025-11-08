Новини
Ако сте в Гърция идните дни, по-добре се вслушайте в тази препоръки
Автор: Илиана Пенова 19:23
©
Времето се влошава от днес до понеделник, според актуализираното предупреждение за извънредно положение, издадено от Националната метеорологична служба, пише Kathimerini.

Локално се очакват проливни дъждове и бури днес до следобед в Йонийско море, Епир, Западна Централна Гърция и Северозападен Пелопонес.

В неделя явленията ще се проявят отново в Йонийско море, Епир и западна Централна Гърция - предимно до обяд и отново от вечерта.

В понеделник се очакват обилни валежи до обяд в Йонийско море, Епир и западна Централна Гърция, до вечерта в западен Пелопонес и в централна и източна Македония.

Генералният секретариат за гражданска защита вече е информирал компетентните служби, регионите и общините да бъдат в повишена готовност, като същевременно отново отправя препоръки към гражданите да предприемат мерки за самозащита.

Препоръки: 

Обезопасете предмети, които могат да бъдат отнесени от вятър или дъжд.

Почистете улуците и водосточните тръби, за да избегнете наводняване.

Избягвайте пресичането на потоци и буещи реки, пеша или с превозно средство.

Избягвайте работа и дейности на открито в крайбрежните райони по време на бури.

В случай на градушка или интензивна гръмотевична активност, незабавно потърсете безопасно убежище.






