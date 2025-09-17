ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ако отивате в Истанбул, пригответе си повече пари от обикновено
Решението беше прието с мнозинство от гласовете на общинския съвет в петък и ще влезе в сила на 15 септември.
Нови цени за автобуси, метро и фериботи
Цената на стандартен електронен билет ще се повиши от 27 рупии ( 0,65 долара) на 35 рупии, докато месечната карта за пътуване "Синя карта“ ще се увеличи от 2120 рупии ( 51,26 долара) на 2748 рупии.
По фериботните маршрути цената на билета по линията Ускюдар–Еминёню ще се увеличи от 34,20 рупии на 44,33 рупии, докато цената на билетите по линиите Кадъкьой–Еминёню и Кадъкьой–Бешикташ ще се увеличи от 38,11 рупии на 49,40 рупии. По-дългите пътувания, като например линията Бостанджъ–Адалар (Принцовите острови), ще се покачат от 100,45 рупии на 130,22 рупии.
Тарифи за таксита и микробуси
Цените на такситата също ще се повишат съгласно новото разписание. Базовата цена ще се увеличи от ₺42 на ₺54.50, докато таксата за километър ще се промени от ₺28 на ₺36.30. Почасовата тарифа за чакане ще достигне ₺453.71, в сравнение с ₺350. Минималната цена за къси разстояния ще се увеличи от ₺135 на ₺175.
За микробусите цената на билета за къси разстояния, която важи за пътувания до 4 километра, ще се увеличи от ₺25 на ₺32,50. Други тарифи, базирани на разстояние, ще се повишат пропорционално, като студентските тарифи ще се променят от ₺16 на ₺21.
Транспортни услуги за училища и персонал
Таксите за училищния транспорт също ще бъдат коригирани. За разстояния до 1 километър месечните такси за транспорт ще се увеличат от ₺2 605 на ₺3 376. Цените на услугите за транспорт на персонал ще се повишат от ₺1 355 на ₺1 757.
Новите увеличения следват 35% увеличение, въведено на 15 януари, когато Центърът за координация на транспорта на града (UKOME) за последно ревизира цените на билетите за обществен транспорт, таксита и училищни услуги.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 51
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
11:56 / 15.09.2025
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
10:48 / 16.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:32 / 15.09.2025
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218 км/ч.
16:21 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: