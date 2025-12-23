В редовното си годишно обръщение към депутатите в парламента, македонският президент Гордана Силяновска-Давкова апелира за национален консенсус по отношение на процесите на европейска интеграция, заявявайки, че пречките по този път не са само административни, но и се крият в конституционните изменения, които сега представляват политически критерий, пише sdk.mk .Според нея страната се нуждае от ясни гаранции от Европейския съюз и България, за да се осигури предвидимост на процеса.Освен оплакванията относно условията, поставени от ЕС за продължаване на преговорите, президентът на РСМ локализира вината и в предишното правителство, оценявайки, ''че след промяната на името на страната, всяка друга конституционна промяна, изисквана от нас, изглежда благоприятна за ЕС''."Необходима е политическа воля, наша и на Съюза (за да продължат преговорите). Предложихме няколко политически решения и ЕС трябва да избере едно от тях или сам да намери решение. Щом можеше да го направи за Украйна, може да го направи и за нашата страна“, коментира Силяновска блокадата на европейската интеграция.''Без ясни гаранции и без подходящи предпазни мерки, с поредна конституционна промяна рискуваме да излезем от процеса, както старецът на Хемингуей е излязъл от морето - само с рибни кости, с оголена национална и културна идентичност“, предупреди президентът на РСМ, допълвайки: "Дотук ни доведоха смелите решения (на предишното правителство).“Тя подчерта още, че Македония е получила най-високите оценки от ЕС в периода от 2017 до 2020 г., когато е подписано Споразумението с България и Преспанското споразумение, а тази година е постигнат "ограничен напредък“ и заключи, че Северна Македония е заслужила това, като е приела решения и условия, които не са били свързани с върховенството на закона, което тя нарече "нов политически критерий“."В мащабите на ЕС конституционните ни промени струват повече от истинските реформи", коментира Давкова, напомняйки, че последното условие на ЕС сега е включването на българите в Конституцията на страната."Навсякъде, където отивах, защитавах конституционното ни право на европейско членство и посочвах парадоксалното несъответствие, че сме страна кандидат за членство от 20 години“, заяви тя, като попита публично: "Как може двустранно споразумение (с България) да бъде изменено с протокол?“