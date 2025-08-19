Ако мислите, че е наемите в София са високи, вижте тези в Букурещ

© Фокус Най-скъпият град в Румъния за наематели е Букурещ, като разликите между исканите суми в ексклузивните и евтините квартали достигат 2500 евро/месец или 4889,33 лв. Според анализ, извършен от профилен уебсайт, цитиран от Agerpres. Най-достъпни наеми могат да бъдат намерени в квартали като Милитари (380 евро/месец), Берчени или Рахова (430 евро/месец), а на противоположния полюс е Примаверий, където луксозни жилища се отдават под наем средно за 2900 евро/месец, пише Digi24.



Следващите позиции в класацията на най-скъпите райони в града са заети от Шосеауа Нордулуй, Авиаторилор-Киселев, Херастрау и Флоряска, според анализа на Imobiliare.ro. "Тези, които искат да наемат жилище в Букурещ, трябва да знаят, че двустайните апартаменти са най-многобройни на пазара. Те представляват приблизително 52% от общия брой оферти, достъпни за потенциалните наематели, и са следвани в класацията от тристайните апартаменти. И двата варианта са жизнеспособни за семейства, които тепърва започват, или за студенти, които се интересуват от споделяне на наема с поне един съквартирант. Повечето апартаменти под наем могат да бъдат намерени в района на Пипера в северната част на града. Тук предлагането се е увеличило рязко в сравнение с началото на миналото лято и включва предимно нови имоти. Разнообразното предлагане е съпроводено с доста високи цени, като собствениците искат средно 800 евро/месец за наемане на жилище“, уточняват представителите на цитирания уебсайт. Друг квартал, който предлага широка гама от имоти на желаещите да се нанесат под наем, е Берчени. В национален мащаб Клуж-Напока е най-скъпият град за купувачи на недвижими имоти, но не и за наематели, а двустайните апартаменти могат да бъдат наети за 4% по-малко, отколкото в столицата. За четиристайни апартаменти наемът в Клуж е 890 евро/месец, докато в Букурещ месечните разходи достигат 2000 евро. Разликите между най-скъпите и най-евтините квартали също са много по-ограничени в Клуж-Напока.



Така най-скъпите райони в града са Шопор, централната част, и Андрей Мурешану, където се плаща средно по 650 евро/месец в квартали като Буна Зиуа и Европа, и 600 евро/месец в Борханчи, Георгени, Интре Лакури, Ирис, Плопилор или Зорилор. В другия край са квартали като Сомешени, Манъстур или Дъмбул Ротунд, където наемателите се нуждаят от среден месечен бюджет от 500 евро, за да наемат апартамент. Брашов изостава Наемите остават доста високи и в Брашов, където студиа могат да се наемат средно за 360 евро/месец, докато за двустаен апартамент бъдещите наематели трябва да очакват да плащат 500 евро на месец. За тристайните апартаменти наемът се увеличава до 640 евро/месец. Най-скъпите имоти могат да бъдат намерени в района на Друмул Пойени, където средният наем за апартамент достига 990 евро/месец. Централно разположените жилища могат да се наемат за 560 евро/месец, а тези в квартал Тракторул за 550 евро/месец. Повечето апартаменти, достъпни за наематели в района на Тракторул, се намират в жилищни блокове, завършени през последните години.



Хората, търсещи по-достъпни наеми, могат да потърсят апартаменти в квартал Флорилор (400 евро/месец) или такива близо до жп гарата. Апартаменти на Калеа Букурещ (450 евро/месец) също могат да бъдат вариант за тези, които искат да плащат по-нисък месечен наем. Ситуацията в Тимишоара, Констанца, Яш, Сибиу Броят на жилищата, предлагани на пазара за наеми в Тимишоара, се увеличава, а офертата се е разширила до новия сегмент, тенденция, наблюдавана и в градове като Букурещ или Брашов. Според данни на Imobiliare.ro, наемателите имат достъп до по-малък брой студиа, с по-високи цени. Средният бюджет, необходим за наемане на жилище от този тип, се е увеличил от 260 на 300 евро/месец. Най-скъпите апартаменти са тези, разположени в центъра на града и в района на булевард "Таке Йонеску“. В техния случай средният наем достига 550 евро/месец. Жилища в близост до Медицинския факултет могат да бъдат наети за 490 евро/месец, докато апартаменти в района на "Калея Арадулуй“ или "Циркумвалатиуний“ могат да бъдат наети за 480 евро/месец. Най-евтиният квартал в Тимишоара е Бузиаш. Тук средният наем, поискан от собствениците за апартамент, е 300 евро/месец.



Друг град, където се наблюдава увеличение на предлагането на нови жилища, завършени през последните пет години, е Констанца, но старите имоти остават мнозинство по отношение на предлагането. Повечето апартаменти под наем могат да бъдат намерени в квартал Томис Норд, където средният наем, поискан от собствениците за апартамент, достига 600 евро/месец. Най-скъпият район в Констанца остава Фалеза Норд, като бъдещите наематели трябва да очакват да плащат средно 800 евро/месец за апартамент, разположен тук. Близо до Казиното наемът е 700 евро/месец, както и в района на Капитолия и Университета. Хората, които искат да плащат възможно най-нисък наем, трябва да започнат търсенето си на следващия дом в райони като Фар (360 евро/месец), Томис II (450 евро/месец) и Томис III (450 евро/месец). Хората, които се интересуват от наемане на жилище в Яш, имат най-голям шанс да намерят имот, който отговаря на техните нужди, ако търсят студио или двустаен апартамент. Най-скъпите жилища могат да бъдат намерени в центъра на града. Апартамент тук се отдава под наем средно за 550 евро/месец. Копу и Подул де Фиер са други скъпи райони в Яш, като наемите за имоти, разположени тук, са средно 500 евро/месец. В другия край са кварталите Фрумоаса или Канта, където наемодателите искат средни наеми съответно от 355 евро и 370 евро/месец. Средният наем, поискан в Сибиу за студио апартамент, остава около 300 евро/месец, подобно на регистрирания през същия период на миналата година.



При двустайните и тристайните апартаменти средната сума, която наемателят трябва да плати в края на месеца, се е увеличила леко едновременно, съответно до 400 евро и 520 евро. При четиристайните апартаменти наемите са намалели от 700 на 630 евро/месец в сравнение с миналото лято, според данни на Imobiliare.ro. Броят им обаче е изключително ограничен на пазарно ниво. Повечето апартаменти под наем могат да бъдат намерени в района на булевард "Михай Витеазул“ и в центъра на града. За тях наемателите трябва да плащат съответно 400 евро и 500 евро на месец. "Пазарът на жилища под наем навлиза в най-интересния период на годината, като завръщането на студенти и преместванията са специфични за началото на есента.



Тази сезонност обаче се утежнява и от настоящия икономически контекст: увеличенията на данъците и инфлацията оказват натиск върху бюджетите на собствениците, а възвръщаемостта на инвестициите е намаляла. В този климат много собственици ще се опитат да увеличат максимално приходите си от наем, което прави вероятно увеличението на цените още тази есен, особено в големите университетски центрове и градовете с голямо търсене на жилища“, каза Даниел Крайник, маркетинг директор на Imobiliare.ro, цитиран в прессъобщението.