Акциите на известна марка бижута рязко спаднаха – компанията вини митата на Тръмп

© Акциите на Pandora отбелязват най-рязкото си поевтиняване от април насам, след като датският производител на бижута предупреди за слабо търсене в Европа и несигурност около митата на американския президент Доналд Тръмп, предава Bloomberg, цитиран от investor.



Компанията отчете продажби за второто тримесечие на годината в размер на 7,08 млрд. датски крони (близо 950 млн. евро), което е под прогнозите на анализаторите, поради рязък спад на ключовите ѝ пазари в Европа. Книжата ѝ изтриха близо 14% от стойността си след публикуването на отчета - най-големият спад за един ден от повече от четири месеца. Така цената на акциите на датския производител от началото на годината досега е надолу с почти 30%.



Pandora е под натиск от спада в потребителските разходи, дължащ се на икономическата несигурност, като агресивната търговска политика на Тръмп допълнително засилва страховете. Компанията произвежда почти всички свои бижута в Тайланд, която беше засегната от 19% мита върху вноса в САЩ.



"Твърде рано е да се правят заключения за последиците от наскоро обявените мита“, посочват от Pandora в изявление. Оттам запазиха настоящата си прогноза за следващите месеци.



Анализаторът от Morgan Stanley Грейс Смали посочи, че отчетът е по-лош от очакваното и че настоящата дейност на компанията е слаба, като се позова на първия спад в растежа ѝ за последните три години.