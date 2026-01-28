The Guardian.
Според Маклафлин двамата замесени федерални имиграционни агенти са пуснати в административен отпуск. Самоличността на служителите не се разкрива.
Във вторник заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър призна, че агенти на граничния патрул може да са нарушили протокола по време на инцидента.
Нова вълна от протести избухна в Минеаполис на 24 януари, след като агент на ICE застреля Aлекс Прети в града. Министерството на вътрешната сигурност тогава обяви, че мъжът е оказал съпротива на федералните агенти, когато са се опитали да конфискуват оръжието му.
Сергей Пройчев
преди 3 мин.
Супер гадни са тия телефони.Убиваш човек казваш че не си виновен Трампи чак те защитава ама записът си е запис.Започна се как полицай гони негърче застрелва го слага му пишов в ръката и иска неизбежна отбрана.Да ама някой го е снимал и айде полицайчето в затвора.Така и сега жената искала да прегази агента да ама не жената иска да избяга от агента а той я застрелва.Няма и помен от неизбежна отбрана.И колкото и да те защитават шефовети истината е истина и всеки съд я вижда ти убиваш невинен човек.
