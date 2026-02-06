Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Няколко държави изразиха съболезнования след днешната атака в Исламабад.

Външното министерство на съседен Афганистан заяви, че осъжда подобни атаки, "които нарушават свещеността на молитвите и джамиите и са насочени срещу вярващи и цивилни граждани“.

Правителството на талибаните заяви, че "изказва съболезнования на семействата на жертвите и пожелава бързо възстановяване на ранените“.

По-рано външният министър на Пакистан заяви, че е "доказано, че нападателят е идвал и си е отивал от Афганистан“, без да предостави доказателства.

Малко по-рано българското външно министерство съобщи, че не е постъпвала информация за пострадали български граждани при атентата срещу джамия в пакистанската столица Исламабад.