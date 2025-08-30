Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Адвокат за кибертормоза: Млади хора се самоубиват заради кампании в социалните мрежи
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:22Коментари (0)53
© RTS
В епоха, в която социалните мрежи се използват едновременно като тренировъчна площадка и като бойно поле - линчуването в дигиталното пространство се е превърнало в едно от най-мощните оръжия. Адвокат Милан Антониевич заяви пред RTS, че политиците са длъжни да толерират критика, но това изключва заплахите и преследването. Той казва, че жертвите трябва да започнат производство, за да се стигне до съдебно решение. Психологът Снежана Радович посочва, че последствията от дигиталното насилие могат да доведат до тревожност и депресия, но също и до самоубийство на човека, който е обект на насилие.

Милан Антониевич, напомня, че съществуват законови рамки в сферата на социалните мрежи и че никой няма право да заплашва, преследва или разпространява реч на омразата.

Той подчертава, че според Европейския съд по правата на човека публичните личности трябва да търпят критика от гражданите и че речта може да бъде по-груба спрямо политиците, но че на заплахите и преследването трябва да се реагира, а семействата им трябва да бъдат напълно защитени.

"Прокуратурата може да действа служебно и е длъжна да обясни на гражданите какво е позволено и какво не. Публикуването на телефонни номера и адреси е посегателство върху личния живот и застрашаване на хората и не трябва да се толерира, точно както видеоклиповете или порнографията за отмъщение“, посочва Антониевич.

Според него, за съжаление, и в Сърбия е имало случаи, когато млади хора са се самоубивали заради кампании в социалните мрежи, така че е необходимо жертвите да бъдат упорити и да започнат производство заради съдебен епилог.

От тревожност до самоубийство

Снежана Радович подчертава, че потребителите на социални мрежи често нямат ограничения в публикуването на своите възгледи или в общуването с несъгласни, което е начин да отклонят вниманието от себе си към друг човек, с убеждението, че имат право да изразят своите разочарования.

"Не мислиш дали ще разстроиш, омаловажиш или емоционално нараниш някого, защото има нужда от незабавно облекчение. От друга страна, комуникацията лице в лице носи отговорност и съвест. Винаги трябва да мислим как се справя човекът срещу нас и да се запитаме как бихме реагирали, ако някой обезцени майка ни или сестра ни по този начин“, каза Радович.

Това също така показва, че здравето е не само въпрос на физическа, но и на психологическа цялост, така че последиците от кампаниите в социалните мрежи могат да бъдат много вредни за жертвите, не само по отношение на тревожност и депресия, но и поради евентуално самоубийство, тъй като жертвите често поемат вината върху себе си.

"Трябва да се замислим на кого вярваме, особено не на тези, които седят зад клавиатура и предлагат непроверена информация. Ако не мислим критично, разпространяваме дезинформация и лъжата, повтаряна многократно, се превръща в истина. Винаги започвайте от себе си и от двора си“, заключава Радович.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Намериха млад мъж от Симитли мъртъв в квартира в София! Готвел се е за "Игри на волята"?
Намериха млад мъж от Симитли мъртъв в квартира в София! Готвел се е за "Игри на волята"?
20:02 / 29.08.2025
Потушен е пожарът, изпепелил близо 150 дка и три необитаеми къщи в благоевградското село Селище
Потушен е пожарът, изпепелил близо 150 дка и три необитаеми къщи в благоевградското село Селище
11:07 / 28.08.2025
Горски от две стопанства гасят пожара над симитлийското село Горно Осеново
Горски от две стопанства гасят пожара над симитлийското село Горно Осеново
19:02 / 28.08.2025
Защо никога не бива да пиете директно от кенчето – и коя е новата джаджа, която решава проблема
Защо никога не бива да пиете директно от кенчето – и коя е новата джаджа, която решава проблема
15:16 / 28.08.2025
Държавата не успя с опитите си да преквалифицира миньорите в лесовъди и монтьори, реши да ги прави заварчици и машинисти
Държавата не успя с опитите си да преквалифицира миньорите в лесовъди и монтьори, реши да ги прави заварчици и машинисти
14:34 / 28.08.2025
Фестивалът "Късо кино в дълъг бус" тази вечер в Сандански
Фестивалът "Късо кино в дълъг бус" тази вечер в Сандански
11:57 / 28.08.2025
Последен ден от месеца, в който НОИ ще захрани сметките на определени българи
Последен ден от месеца, в който НОИ ще захрани сметките на определени българи
07:41 / 28.08.2025
Актуални теми
Изкуствен интелект
Пожари в Благоевградско
България в еврозоната
Лято 2025
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: