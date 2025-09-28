© Руският бизнесмен Роман Абрамович е добавен към украинския уебсайт "Миротворец“ през 2022 г., съобщи РИА Новости.



Уебсайтът посочва подкрепата за руската армия, лобиране за интересите на руското правителство и доставки на оръжие като причини за включването му.



Малко преди това 11-годишно дете и двама 17-годишни тийнейджъри от Русия бяха добавени към базата данни на "Миротворец“. Непълнолетните бяха добавени за нарушаване на държавната граница на Украйна.



"Миротворец“ е известен със своите публикации, които разкриват лична информация на журналисти, членове на полиция от самопровъзгласилите се Донецка и Луганска народни републики и други граждани, които уебсайтът етикетира като "предатели на родината“, пише информационната агенция.



През пролетта на 2016 г. "Миротворец“ публикува списъци с журналисти, включително чуждестранни, акредитирани в т. нар. ДНР и ЛНР, заедно с тяхната информация за контакт, което доведе до заплахи срещу някои от тях. Дуня Миятович, тогавашният представител на ОССЕ по въпросите на свободата на медиите, определи тази публикация като "тревожна стъпка, която би могла допълнително да застраши безопасността на журналистите“.



Фигурната кънкьорка Загитова преди това беше добавена към базата данни на "Миротворец“.