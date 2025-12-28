Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Най-малко девет души, включително пет деца, са починали от прободни рани в град Ришельо, съобщи АР.

Според местните власти, след спор със съпругата си, 43-годиш мъж първо е нападнал децата си, а след това и съседите си, които са се притекли на помощ . Пет деца са сред загиналите, съобщи агенцията. Заподозреният се е опитал да нападне и полицаи, пристигнали на мястото на инцидента, но е бил ранен при ареста си.

Полицията в Ришельо съобщи, че друго дете и възрастен са тежко ранени и се лекуват в болница в столицата Парамарибо.