Администрацията на Тръмп е предложила на Иран план за прекратяване на огъня, състоящ се от 15 точки, съобщи късно във вторник източник, запознат с основните моменти на предложението, докато американските въоръжени сили се готвят да изпратят поне още 1000 войници в подкрепа на около 50 000-те войници, които вече се намират в Близкия изток, предава Associated Press.

Планът е бил предаден на Иран от посредници от Пакистан, които са предложили да бъдат домакини на подновени преговори между Вашингтон и Техеран, според източника, който е говорил при условие за анонимност, тъй като не е бил упълномощен да говори публично.

New York Times беше първият, който съобщи, че планът е бил предаден на ирански официални лица.

Пентагонът също е в процес на разполагане на две подразделения на морската пехота, които ще добавят около 5 000 морски пехотинци и хиляди моряци в региона.

Тези ходове се представят като маневри на Тръмп, за да си осигури "максимална гъвкавост“ относно това, какво ще направи по-нататък, добави източникът.

Израелски официални лица, които са призовавали президентът Доналд Тръмп да продължи войната срещу Иран, са били изненадани от представянето на плана за примирие, коментира източникът.

Белият дом не е отговорил на исканията за коментар.

По-рано през деня Тръмп заяви, че САЩ водят преговори с Иран за прекратяване на войната, докато дипломатическите усилия се засилват и Иран издаде ново предизвикателно изявление.

Междувременно въздушни удари разтърсиха Ислямската република, докато ирански ракети и дронове атакуваха Израел и обекти в целия регион.