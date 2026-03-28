Израел и САЩ нанесоха трети удар по иранската атомна електроцентрала ''Бушер''. Това обяви днес иранската Организация за атомна енергия (AEOI), предава ТАСС.Според предварителните данни, централата не е повредена.''Снаряд е паднал на територията на централата, но не са съобщени жертви, материални щети или технически повреди в резултат на ракетния удар'', се казва в прессъобщение на агенцията, публикувано на нейната страница в X.AEOI подчертава, че ''атаките срещу мирни ядрени инфраструктурни съоръжения нарушават всички норми на международното право и заплашват сигурността на целия регион''.Първият удар в непосредствена близост до енергоблок на иранската атомна електроцентрала в Бушер стана вечерта на 17 март. Централата е атакувана втори път на 24 март.Иран е уведомил МААЕ за инцидента, а нейният ръководител Рафаел Гроси призова за максимална сдържаност по време на конфликта, за да се предотврати рискът от ядрена авария.