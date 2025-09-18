Новини
ABC спира популярно вечерно предаване заради "злостни" коментари на водещия за Чарли Кърк и Тръмп
Автор: Николина Александрова 07:45Коментари (0)73
Телевизионният оператор ABC, собственост на Walt Disney Co., обяви, че спира "Jimmy Kimmel Live" с водещ Джеймс Кимъл за неопределено време след острата реакция на коментарите на водещия за убития десен активист Чарли Кърк, предава Los Angeles Times.

Решението идва, след като собственикът на телевизионната станция Nexstar Media Group обяви, че ще спре излъчването на шоуто от своите филиали на ABC в резултат на коментарите.

Базираната в Ървинг, Тексас, Nexstar обяви, че Кимъл ще бъде изключен от станциите й в обозримо бъдеще.

"Nexstar категорично се противопоставя на последните коментари на Кимъл относно убийството на Чарли Кърк и ще замести шоуто с друга програма в пазарите, свързани с ABC", заявява представител на компанията в изявление.

Кимъл заяви по време на монолога си в понеделник (15 септември), че Тайлър Робинсън, мъжът от Юта, обвинен в убийството на Кърк, може би е бил републиканец, подкрепящ Тръмп. Той посочи, че привържениците на MAGA (Да направим Америка отново велика) "се опитват отчаяно да представят този младеж, убил Чарли Кърк, като нещо различно от един от тях и правят всичко възможно, за да спечелят политически дивиденти от това“.

След това Кимъл се подигра на президента Тръмп за това, че говори за изграждането на нова бална зала в Белия дом, след като бе попитан как реагира на убийството на своя близък съюзник.

Правоохранителните органи разкриха във вторник, че Робинсън е имал либерални политически нагласи и е изразявал презрение към Кърк в разговорите си със своя съквартирант.

"Коментарите на Кимъл за смъртта на Кърк са обидни и нечувствителни в критичен момент от националния ни политически дискурс и не смятаме, че отразяват спектъра от мнения, възгледи или ценности на местните общности, в които се намираме“, заявява Андрю Алфорд, президент на отдела за радиоразпръскване на Nexstar.

Статистика: