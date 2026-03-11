ABC News.
Според телевизионна мрежа предупреждението е било разпространено до полицията преди няколко дни.
''Наскоро получихме информация, че от началото на февруари 2026 г. Иран се подготвя да извърши изненадваща атака с помощта на безпилотни летателни апарати (БпЛА) от неизвестен кораб срещу бреговата линия на САЩ, по-специално срещу неопределени цели в Калифорния, в случай на удар на САЩ срещу Иран'', съобщава каналът, цитирайки текста на предполагаемото предупреждение на ФБР.
ФБР не е коментарало информацията.
На 28 февруари Съединените щати и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени. При ударите срещу Иран загинаха върховният му лидер аятолах Али Хаменей и няколко други ключови фигури в ръководството на Ислямската република. Белият дом оправда атаката, позовавайки се на ракетни и ядрени заплахи, за които се твърди, че произтичат от Техеран. Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви мащабна ответна операция, атакуваща цели в Израел. Ударени бяха и американски цели в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия.
