© Осем души загинаха и 24 бяха ранени, след като кола бомба се взриви до Червената крепост в Делхи тази вечер, пиеш NDTV.



Три до четири превозни средства, които са били близо до колата, също са се запалили. Получено е обаждане относно експлозия в кола близо до Изход номер 1 на метростанция Червената крепост.



"Това беше много мощна експлозия“, казаха източници от полицията в Делхи. Смъртните случаи бяха потвърдени от болница Лок Наяк (LNJP), където ранените са откарани след експлозията.



Видеозаписи от мястото на инцидента показват голяма тълпа, събрана около експлозията, докато няколко коли горят. Друго видео показва кола със счупено предно стъкло и ранен мъж, легнал на земята.



"Получено е обаждане относно експлозия в кола близо до Изход номер 1 на метростанция Червената крепост“, съобщи пожарната служба на Делхи.



На мястото на инцидента са изпратени около 15 пожарни коли, а полицията е отцепила целия район. Движението в района също е ограничено.



Причината за експлозията все още е неизвестена.



Червената крепост, известна още като Лал Кила, се намира в пренаселения район Стария Делхи в столицата. Тя е една от най-популярните туристически дестинации в Делхи.



