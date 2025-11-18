ЗАРЕЖДАНЕ...
64,7% от социалните помощи в ЕС се изплащат в брой
Разходите за обезщетения за социална закрила се състоят от плащания, извършвани в брой и в натура. Тези обезщетения могат да бъдат обвързани с доходите (в зависимост от нивата на доходите) или необвързани с доходите (достъпни за всички членове на определена група от населението).
По-голямата част (64,7%) от всички обезщетения за социална закрила в ЕС са предоставени под формата на парични плащания (58,7% необвързани с доходите и 6,0% обвързани с доходите). Останалите 35,3% от помощите са били изплатени в натура (30,4% без проверка на доходите и 4,9% с проверка на доходите).
Делът на паричните обезщетения в общите обезщетения за социална закрила е най-висок в Италия (76,4%), Гърция (75,9%) и Полша (71,4%). За разлика от това, Швеция (51,6%), Ирландия (52,7%) и Малта (55,4%) регистрират най-нисък дял на паричните плащания, тъй като обезщетенията в натура са по-застъпени.
