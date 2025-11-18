През 2023 г. общите разходи за обезщетения за социална закрила в ЕС възлизат на 4 607 милиарда евро. Близо половината от тази сума (46,9%) е разпределена за функции за старост и преживели лица (до голяма степен съставени от пенсии). Функцията за болест/здравни грижи представлява 29,6% от всички обезщетения, 8,7% са отишли ​​за семейни и детски обезщетения и 7,1% за обезщетения за инвалидност. Обезщетенията за безработица представляват 3,9% от общата сума, социалното изключване - 2,5%, а жилищните помощи - 1,4%. Данните са на Евростат, цитирани от "Фокус".Разходите за обезщетения за социална закрила се състоят от плащания, извършвани в брой и в натура. Тези обезщетения могат да бъдат обвързани с доходите (в зависимост от нивата на доходите) или необвързани с доходите (достъпни за всички членове на определена група от населението).По-голямата част (64,7%) от всички обезщетения за социална закрила в ЕС са предоставени под формата на парични плащания (58,7% необвързани с доходите и 6,0% обвързани с доходите). Останалите 35,3% от помощите са били изплатени в натура (30,4% без проверка на доходите и 4,9% с проверка на доходите).Делът на паричните обезщетения в общите обезщетения за социална закрила е най-висок в Италия (76,4%), Гърция (75,9%) и Полша (71,4%). За разлика от това, Швеция (51,6%), Ирландия (52,7%) и Малта (55,4%) регистрират най-нисък дял на паричните плащания, тъй като обезщетенията в натура са по-застъпени.