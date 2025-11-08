ЗАРЕЖДАНЕ...
|6 са жертвите на торнадото, ударило Бразилия
Град Рио Бонито до Игуасу беше най-силно засегнат в края на петък, като агенцията за гражданска защита на щата съобщи, че над половината от градската зона е претърпяла срутвания на покриви, както и множество структурни повреди.
Властите съобщиха, че 437 души са получили медицинска помощ за наранявания, а около 1000 са били евакуирани. Близкият град Гуарапуава също е засегнат.
Според Системата за метеорологичен и екологичен мониторинг на Парана, ветровете на торнадото са достигнали скорост между 180 км/ч (111 мили/ч) и 250 км/ч (155 мили/ч).
Министърът на институционалните отношения Глейзи Хофман заяви, че ще пътува до района в събота заедно с изпълняващия длъжността министър на здравеопазването Адриано Масуда и други федерални служители, за да подкрепи усилията за помощ и възстановяване.
"Ще продължим да помагаме на хората от Парана и да предоставяме цялата необходима помощ“, написа президентът Луис Инасио Лула да Силва в X, изразявайки съболезнования на семействата на жертвите.
