400 000 евакуирани, трима загинали при силна буря във Филипините
Автор: Николина Александрова 09:15
©
Филипините евакуираха стотици хиляди хора и потвърдиха най-малко три смъртни случая в петък, когато силна тропическа буря връхлетя страната, все още изпитваща последиците от супер тайфуна Рагаса, предава Barrons.

Служители на гражданската защита в южния район Бикол на Лусон съобщават, че трима души са загинали, след като стени са се срутили и дървета са били изкоренени от силната тропическа буря "Буалой", която се движи на запад-северозапад с постоянна скорост от 110 километра в час.

Още по темата: общо новини по темата: 1317
26.09.2025 Буря удари Филипините, има жертви и хиляди евакуирани
25.09.2025 Земетресение от 7.2 по Рихтер разтърси Венецуела и Колумбия
24.09.2025 Meteo Balkans: Започва период на разваляне на времето и застудяване!
24.09.2025 До 30 септември общините в Благоевградско трябва да актуализират плановете си за защита при бедствия
23.09.2025 Отчетоха силен трус в региона на Кермадек
22.09.2025 Индонезия обяви най-висока степен на тревога: Вулканът Левотоби Лаки-лаки изригна няколко пъти
