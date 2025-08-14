Новини
4 скрити функции в Waze, които всеки потребител трябва да познава
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 15:09
©
Въпреки популярността си, Waze има доста от функции, които много потребители не познават. Докато повечето шофьори разчитат на неговите предупреждения за трафика в реално време и пренасочване, по-задълбоченото проучване на приложението разкрива полезни инструменти, които могат да трансформират ежедневното пътуване. Ето някои от най-полезните, но най-малко известни функции, които ще ви помогнат да станете професионалист в Waze.

Планирани пътувания и синхронизиране на календара

Една от най-недооценените функции на Waze е способността му да помага да планирате предварително. Вместо просто да започнете пътуване, когато сте готови, можете да въведете бъдеща дестинация и желаното време на пристигане.

След това Waze ще анализира исторически данни и данни за трафика в реално време, за да ви каже идеалното време за тръгване. Дори ви изпраща известие, когато е време да тръгнете на път, като гарантира, че никога няма да закъснеете за важна среща. За максимално удобство можете да синхронизирате Waze с календара на телефона си и той автоматично ще извлича предстоящи събития с адреси, предоставяйки ви решение за навигация с едно докосване.

Екосистемата на бензиностанциите

Дните, в които се обикаляше в търсене на най-добрата цена на горивото, отминаха. Данните, събрани от множество източници на Waze, предоставят стабилна екосистема от бензиностанции директно в приложението.

Като докоснете лентата за търсене и изберете "Бензиностанции“, можете да видите всички близки станции, заедно с текущите им цени на горивата. Можете да сортирате резултатите по цена, разстояние или марка.

Тази функция се актуализира от други потребители на Waze в реално време, така че можете да спестите пари, без да губите време или гориво. Можете дори да зададете предпочитания от вас вид гориво (напр. дизел или премиум), за да прецизирате допълнително търсенето си.

Навигация, специфична за превозното средство

Не всички превозни средства са еднакви и Waze разбира това. Една полезна, но често пренебрегвана настройка ви позволява да оптимизирате маршрута си въз основа на типа на превозното средство.

Като отидете в "Настройки“ и "Детайли за превозното средство“, можете да избирате от опции като "Лично“, "Такси“ или "Мотоциклет“. След това Waze ще коригира своите предложения за навигация, за да вземе предвид маршрути, специфични за вашето превозно средство, като например ленти, които такси може да използва, а личен автомобил не може, или преки пътища, които мотоциклет може да поеме, но са твърде тесни за автомобил. Тази персонализация гарантира, че "най-добрият маршрут“ наистина е най-добрият маршрут за вас, пише carmarket.bg.

Персонализирани сигнали и гласове за навигация

Въпреки че много потребители знаят, че могат да променят гласа на навигацията на знаменитост или друг акцент, малцина осъзнават степента на персонализиране, налична за известия. В настройките можете да прецизирате точно за какво искате да бъдете предупреждавани.

Например, можете да настроите Waze да ви предупреждава, когато превишите ограничението на скоростта с определен процент или дори с определени километри в час. Можете също така да изключите известията за определени видове доклади, като например полицейски наблюдения, ако предпочитате да не ги получавате. Тези опции ви позволяват да персонализирате шофирането според личните си предпочитания и нужди, което прави Waze да се чувства като наистина персонализиран втори пилот.






Все още няма коментари към статията.
