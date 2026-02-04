ABC News.
Най-голям брой смъртни случаи, свързани със снеговалежите, 12 души, са регистрирани в префектура Ниигата, район за отглеждане на ориз в северната част на Япония, включително 50-годишен мъж, който е бил намерен в безсъзнание на покрива на дома си в град Уонума на 21 януари.
Японското правителство мобилизира военните да помогнат на жителите на префектура Аомори, най-тежко засегнатата област, където според AFP снеговалежът достигна 4,5 метра в изолирани райони.
Японският премиер Санае Такаичи председателства извънредно заседание на правителството във вторник, като поиска от министрите да положат всички усилия за защита на човешкия живот.
