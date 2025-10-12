Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
2500 евро за кв. метър в Гърция! Цените "летят"!
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:47Коментари (0)60
©
Гърция е място, което все повече българи избират не само за лятната ваканция, но и като втори дом. Инвестициите от българи в южната ни съседка са все повече.

Според местни агенции за недвижими имоти – над 50% от клиентите в района на Кавала вече са българи, а цените на квадратен метър на места са скочили от 900 на 2500 евро.

В момента Офринио буквално се изгражда нов град над стария, а големи реклами на български, английски и гръцки обещават "морска мечта", в която първо се влюбваш, а после инвестираш.

Въпреки положителния икономически ефект за местния бизнес, някои гърци не крият, че са изненадани от внезапното "нашествие". Чуват се коментари, че "Тузла (б.р. както местните наричат Офринио) вече е българска" и че местната инфраструктура е под натиск – трафик, шум и липса на достатъчно паркоместа, предаде bTV.

И една важна новина за всички, които купуват имоти в Северна Гърция с идея да ги отдават под наем – от началото на 2025 г. влизат в сила нови ограничения за Airbnb и краткосрочни наеми в пет популярни региона, включително Халкидики и Солун.

Засега Офринио не е сред засегнатите, но според новия закон – отдаването на имот под наем за повече от 60 дни годишно ще бъде ограничено и всички нови имоти, закупени след влизането на закона, няма да могат да се обявяват свободно за наем в платформите.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Благоевград е предупреден за утре: Поривите на вятъра ще достигат до 20-22 m/s.
Благоевград е предупреден за утре: Поривите на вятъра ще достигат до 20-22 m/s.
15:09 / 10.10.2025
Благоевградчани, ако държите такива неща в дома си, ето как да се отървете
Благоевградчани, ако държите такива неща в дома си, ето как да се отървете
11:02 / 11.10.2025
Определени домакинства имат право на целева помощ за зимата от 606 лв., остават им 15 работни дни да я предявят
Определени домакинства имат право на целева помощ за зимата от 606 лв., остават им 15 работни дни да я предявят
14:49 / 10.10.2025
"Биг Брадър" в Благоевград: Камери за видеонаблюдение и на нови места в града
"Биг Брадър" в Благоевград: Камери за видеонаблюдение и на нови места в града
09:49 / 10.10.2025
Кметът Байкушев разкри колко струва тон отпадък в Община Благоевград
Кметът Байкушев разкри колко струва тон отпадък в Община Благоевград
15:50 / 10.10.2025
Кметът на Благоевград с решителна стъпка за опазване на парк "Ловен дом" от застрояване
Кметът на Благоевград с решителна стъпка за опазване на парк "Ловен дом" от застрояване
15:46 / 10.10.2025
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България. Толкова ли сме болни като нация?
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България. Толкова ли сме болни като нация?
11:17 / 11.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Световни квалификации - Мондиал 2026
България в еврозоната
Влизането на България в Шенген
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: