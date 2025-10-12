ЗАРЕЖДАНЕ...
|2500 евро за кв. метър в Гърция! Цените "летят"!
Според местни агенции за недвижими имоти – над 50% от клиентите в района на Кавала вече са българи, а цените на квадратен метър на места са скочили от 900 на 2500 евро.
В момента Офринио буквално се изгражда нов град над стария, а големи реклами на български, английски и гръцки обещават "морска мечта", в която първо се влюбваш, а после инвестираш.
Въпреки положителния икономически ефект за местния бизнес, някои гърци не крият, че са изненадани от внезапното "нашествие". Чуват се коментари, че "Тузла (б.р. както местните наричат Офринио) вече е българска" и че местната инфраструктура е под натиск – трафик, шум и липса на достатъчно паркоместа, предаде bTV.
И една важна новина за всички, които купуват имоти в Северна Гърция с идея да ги отдават под наем – от началото на 2025 г. влизат в сила нови ограничения за Airbnb и краткосрочни наеми в пет популярни региона, включително Халкидики и Солун.
Засега Офринио не е сред засегнатите, но според новия закон – отдаването на имот под наем за повече от 60 дни годишно ще бъде ограничено и всички нови имоти, закупени след влизането на закона, няма да могат да се обявяват свободно за наем в платформите.
