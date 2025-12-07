Reuters.
Индийските власти са разпоредили разследване на причините за пожара и са предложили обезщетение на жертвите, съобщава Ройтерс.
"Разпоредих съдебно разследване на целия инцидент, за да се определи причината и отговорността“ за пожара в село Арпора, заяви главният министър на Гоа Прамод Савант в съобщение в социалната платформа X.
