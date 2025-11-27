Politico.
Мъжът, идентифициран като Александър Х., бе арестуван през 2020 г., след като в дома на баща му бе открита професионално оборудвана работилница за бомби с TATP, нитроглицерин и готови взривни устройства.
Разследването разкри и плановето му за химически атаки, разработени заедно с предполагаем нидерландски съучастник. Прокуратурата твърди, че намесата на полицията е предотвратила масовите жертви по време на събитието.
Мъжът е бил повлиян от екстремистки мрежи, включително и от неонацистка групировка. Условната присъда изисква петгодишна програма за противодействие на радикализацията и периодични доклади до прокуратурата. И двете страни имат 40 дни за обжалване.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.